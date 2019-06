Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ungewöhnlicher Fluchtunfall mit Folgeunfall

Rinteln (ots)

(swe). Am Dienstag, 4.6., kommt es in Steinbergen im Begegnungsverkehr auf der B 83 gegen 17.38 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw, die mit ihren Spiegeln aneinanderstoßen. Als einer der Unfallbeteiligten anhält, entfernt sich der zweite Beteiligte. Der anhaltende Unfallbeteiligte klappt den angeklappten Spiegel wieder aus und in diesem Moment kommt ein weiterer Lkw und streift mit seinem Planenauflieger den gerade erst ausgeklappten Spiegel des stehenden Lkw, wodurch dieser beschädigt wird.

