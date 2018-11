POL-PDKO: Bendorf- Pressebericht vom 07.11.-11.11.2018

Bendorf (ots) - Beleidigung und Körperverletzung Am 07.11.2018 befuhr ein 54-jähriger Bendorf den Alten Weg in Bendorf, als er verkehrsbedingt angehalten hat, stieg der hinter ihm fahrende Fahrzeugführer aus, kam an sein Fahrzeug und schlug ihm ohne Grund ins Gesicht und beleidigte ihn dabei. Anschließend fuhr er weiter.

Sachbeschädigung I Vallendar. In der Nacht vom 07.11.18, 21:00-- 08.11.2018, 01:00 Uhr, wurde im Bereich des dortigen Parkplatzes Burgplatzes ein geparkter PKW beschädigt. Am Fahrzeug wurden die Reifen zerstochen.

Sachbeschädigung II Vallendar Am Abend des 07.11.2018 in der Zeit von 16:15 Uhr bis 18:40 Uhr, wurde im Bereich des Güterbahnhofs in Vallendar an einem PKW Dieselkraftstoff entwendet. Weiterhin wurde der PKW auch zerkratzt.

Wohnungseinbruch Am 08.11.2018 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:10 Uhr, brachen unbekannte Täter im Bereich Bendorf, Auf der Schützenhöhe, in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten mehrere Gegenstände.

Belästiger: Am 09.11.2018, gegen 21:00 Uhr, meldete eine 85-jährige Bendorferin, dass auf ihrer Terrasse ein Mann stehen würde, der einen Mantel anhabe, allerdings darunter nackt sei. Durch die zugezogene Streife konnte der Mantelträger ermittelt werden.

Körperverletzung Am 10.11.2018 wurde gegen 05:00 Uhr eine männliche Person im Bereich Vallendar aufgefunden, die ein Kopfverletzung aufwies und betrunken war. Die Person wurde mit dem Rettungsdienst in ein Ko- Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Umständen wurden durch die Polizei in Bendorf aufgenommen.

Diebstahl aus Festzelt In der Nacht vom 09.11- 10.11 Uhr, versuchte ein 33- jähriger aus Vallendar eine Couchgarnitur aus einem Festzelt zu stehlen. Den Security Menschen fiel die wackelig wandernde Couchgarnitur auf. Als sie sich diese anschauten, stellten sie den betrunkenen Mann fest, der gerade im Begriff war, diese wegzutragen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen versuchtem Diebstahl eingeleitet.

Einbruchsdiebstahl In den Morgenstunden des 10.11.2018, gegen 05:10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Eisenbahnstraße in Bendorf. Die 51 jährige Wohnungsinhaberin wurde wach, als der Täter gerade einstieg. Der Täter konnte mit einem Bargeldbetrag flüchten. Eine Fahndung verlief zunächst erfolglos.

(Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf, unter 026229402-0 oder pibendorf@polizei.rlp.de ,zu melden).

