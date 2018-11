POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, Wochenende Fr., 09.11.2018/12:00 Uhr - So., 11.11.2018/11:30 Uhr

Andernach (ots) -

Fahren ohne Fahrerlaubnis Weißenthurm: Am Samstag, gegen 11:00 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung in der Hauptstraße ein Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 56-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Radfahrerin bei Zusammenstoß verletzt Urmitz: Am frühen Samstagnachmittag, wurde eine Radfahrerin, auf dem Parkplatzgelände eines Einkaufsmarktes, verletzt. Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug zurückgesetzt und stieß hierbei gegen die dahinter befindliche 71-jährige Radfahrerin. Die Seniorin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden - Zeugen gesucht - Mülheim-Kärlich: Am Sonntag, 11.11.2018, kam es gegen 00:20 Uhr, auf der B 9, in Fahrtrichtung Koblenz, zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Laut Angaben des alleinbeteiligten 18-jährigen Fahrers, eines weißen, getunten Golf, kreuzten auf Höhe eines Einkaufsmarktes in Mülheim-Kärlich zwei Rehe die Fahrbahn, sodass er seinen Pkw stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei verriss der Fahrer das Lenkrad, schlug zunächst rechts in die Leitplanke ein, wurde dann wieder nach links geschleudert und kam letztendlich kurz vor der Ausfahrt zur A48 am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro beziffert. Bei Eintreffen der ersten Streife entfernte sich ein weiteres, getuntes Fahrzeug in auffälliger Art und Weise zügig von der Unfallstelle. Hierbei handelte es sich um einen weißen Ford Focus RS. Die Polizei Andernach bittet um Zeugenhinweise zum Fahrverhalten / Zustandekommen des Unfalls unter, Tel.: 02632/9210, oder piandernach@polizei.rlp.de. Weitere Verkehrsunfälle Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Gebiet der Polizei Andernach noch 13 weitere Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Betrunken Pkw geführt Plaidt. Am frühen Samstagabend, gegen kurz nach 18:00 Uhr, ging ein Zeugenhinweis bei der Polizei Andernach ein, wonach eine stark alkoholisierte Frau mit ihrem Pkw losgefahren sei. Die 38-jährige Fahrerin konnte letztendlich an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Der Zeugenhinweis bestätigte sich. Der alkoholisierten Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Alkoholisiert Pkw gefahren Andernach: Am Sonntagmorgen, gegen 03:45 Uhr, wurde der Polizei ein unsicher fahrender Pkw auf der B 9 gemeldet. Der Fahrer konnte anschließend mit seinem Pkw an der Halteranschrift angetroffen werden. Der 59-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Einbruchsdiebstahl -Zeugen gesucht- Mülheim-Kärlich: Am Samstagabend, gegen 23:50 Uhr, kam es durch bisher unbekannte Täter, zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Textilgeschäft in der Industriestraße. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

