Rade / Rendsburg. Unbekannte brachen in der Nacht zu heute (Nacht zum 17.07.19) in ein Einfamilienhaus in der kleinen ländlichen Gemeinde Rade bei Schacht-Audorf ein. Kurz nach Mitternacht hörte die 76-jährige Bewohnerin Geräusche auf der Auffahrt und wenig später im Haus. Die alte Dame verhielt sich ruhig und versteckte sich. Ein Telefon hatte sie leider nicht greifbar. Morgens stellt sie fest, dass Einbrecher durch ein Fenster in das Haus eingestiegen waren und aus einem Portmonee Bargeld gestohlen hatten. Bei einem einige Häuser entfernt wohnenden Nachbarn wurde gegen Mitternacht an der Haustür geklingelt. Bei der Nachschau bemerkte dieser Nachbar weder eine Person noch einen Pkw. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Sie fragt: Wurde an weiteren Haustüren geklingelt? Hinweise bitte an die Kripo in Rendsburg unter der Rufnummer 04331 / 208-450.

