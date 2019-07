Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: BAB A7

Kaltenkirchen

Kreis SE - Schwerer Unfall

BAB A7 / Kaltenkirchen / Kreis SE (ots)

190717-1-pdnms Schwerer Unfall auf der A7 bei Kaltenkirchen

BAB A7 / Kaltenkirchen / Kreis SE. Der 49-jährige Fahrer eines Renault Twingo wurde Dienstag (16.07.19, 22.30 Uhr) bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen tödlich verletzt. Der Unfallverursacher, der 19-jährige Fahrer eines VW-Transporters, wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Kieler Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Nach ersten Feststellungen der Autobahnpolizei Neumünster waren beide Fahrzeuge mit Fahrtrichtung Norden unterwegs, als der 19-Jährige von der mittleren auf die rechte Fahrspur geriet und den vor ihm fahrenden Twingo anstieß. Dadurch wurde der Renault über die Außenschutzplanke geschleudert, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und blieb stehen. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Transporter schleuderte zunächst gegen die Mittelschutzplanke, um schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen zu kommen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 19-Jährigen. Alkohol spielte keine Rolle. Für die Dauer der Sachverständigenarbeit (00.30 Uhr bis 02.40 Uhr) war die A7 in Richtung Norden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

