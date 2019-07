Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Automaten aufgebrochen

Borken (ots)

Bisher unbekannte Täter öffneten in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam drei Münzstaubsauger auf einem Firmengelände in Borken-Gemen an der Ahauser Straße. Die Täter hatten es vermutlich auf das Hartgeld in den Automaten abgesehen. Erfolglos - Mitarbeiter entleeren die Geräte abends. Es entstand jedoch ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 280 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

