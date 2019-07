Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannte zerstören Auto

Gronau (ots)

In der Zeit von letzter Woche Donnerstag bis zum Dienstag dieser Woche beschädigten bisher unbekannte Täter einen schwarzen VW Passat auf einem überwiegend eingezäunten Gelände an der Enscheder Straße. Die Unbekannten bewarfen den Wagen mit großen Steinen und beschädigten das Fahrzeug damit so erheblich, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt. Das Wüten der Täter muss mit lauten Geräuschen einhergegangen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0) zu wenden.

