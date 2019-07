Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Hohenwestedt

Kreis RD-ECK - B 77 in Hohenwestedt gesperrt

Hohenwestedt / Kreis RD-ECK (ots)

190717-2-pdnms B 77 in Hohenwestedt gesperrt

Hohenwestedt / Kreis RD-ECK. Die B 77 ist in der Ortsdurchfahrt Hohenwestedt gesperrt. Grund ist ein Wasserrohrbruch an der Ecke Itzehoer Straße (B 77) / Lindenstraße. Gegen 05.50 Uhr (17.07.19) meldete ein Verkehrsteilnehmer den überspülten Kreuzungsbereich. Der örtliche Wasserversorger sperrte den Wasserzulauf ab. Gegenwärtig ist man mit der Fehlerbehebung beschäftigt. Angaben zur Dauer der Arbeiten können nicht gemacht werden. Autofahrer werden gebeten, die B77 in der Ortsdurchfahrt Hohenwestedt zu meiden. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Sönke Hinrichs

Polizeidirektion Neumünster

