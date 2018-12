POL-MI: 59-Jähriger alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Lübbecke (ots) - Am Freitagabend kurz vor Mitternacht kontrollierten Beamte der Lübbecker Polizeiwache den Fahrer eines blauen VW Golfs auf der Bergertorstraße in Lübbecke. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 59-jährigen Fahrers aus Lübbecke fest. Nach einer Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde dem Lübbecker die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein verblieb bei der Polizei.

