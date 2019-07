POL-NMS: Rendsburg - Einbrecher festgenommen

Polizeidirektion Neumünster

Rendsburg. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung konnten Polizeibeamte Montag (22.07.19) in Rendsburg zwei Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Ein weiterer Komplize wurde entdeckt, als er sich vor den Beamten hinter einem Abfallcontainer versteckte. Die jungen Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren wurden der Kripo übergeben. Dort gab ein 18-Jähriger auch den Diebstahl einer Handtasche aus einem Fahrradkorb am Stadttheater vom 20.07.19 zu. Gegen 23.10 Uhr wurde der Polizei Einbruchalarm gemeldet. Eintreffende Beamte stellten am rückwärtigen Teil des Lebensmittelmarktes in der Lancasterstraße eine aufgehebelte Tür zum Lager fest. Gleich im Vorraum stießen die Beamten auf einen 16- und einen 18-Jährigen. Beide ließen sich widerstandslos bei dem Versuch festnehmen, eine weitere Tür zum Markt aufzubrechen. Bei der Absuche des Außenbereichs wurde ein 18-Jähriger hinter den Abfallcontainern entdeckt. Das Trio ist bereits wegen weiterer Straftaten bekannt. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

