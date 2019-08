Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrraddieb geflüchtet - Vandalismus- Frau sexuell belästigt - Kind bei Unfall leicht verletzt

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Vandalismus

Auf einem Gartengrundstück bei der Kleinhöchberger Straße haben zwischen Montag und Mittwoch Unbekannte zwei Anhänger und zwei Regenfässer einen Abhang hinuntergeschoben, die dabei schwer beschädigt wurden. Zudem wurde eine Gartenbank zerstört. Sachdienliche Hinweise auf die Vandalen wird von der Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 entgegengenommen.

Winterbach: Bei Diebstahl gestört

Eine Passantin beobachtete am Mittwoch gegen 20.10 Uhr am Bahnhof einen ca. 40-jährigen Mann, der sich an zwei abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte. Der Mann hatte eine Werkzeugbox dabei und schraubte die Vorderräder ab, die mit einem Schloss angekettet waren. Nachdem der Dieb bemerkte, dass er beobachtet wird, stieg er in eine S-Bahn und fuhr in Richtung Schorndorf weg. Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, 3tages Bart, Jeanshose, weiß-blau kariertes Hemd, lichtes Haar, schlank Statur. Die Besitzer der Räder sowie weitere Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, sollten sich bitte mit der Polizei in Schorndorf in Verbindung setzen.

Remshalden: 18-jährige Frau belästigt

Eine 18-jähige Frau saß am Mittwoch kurz vor 19 Uhr in einer Bushaltestelle beim Bahnhof Grunbach, als sich eine ca. 40-jähriger Mann zur ihr gesellte. Der Unbekannte machte die Frau an und schob dabei auch das Hosenbein seiner kurzen Sporthose nach oben und zeigte sein Geschlechtsteil. Danach entfernte sich der Mann. Dieser war ca. 170 bis 180cm groß, er hatte blaue Augen, dunkelblonde kurze Haare und eine normale Statur. Er trug einen Dreitagebart und eine kurze schwarze Sporthose. Hinweise auf diesen Mann nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Ein 8-jähriges Mädchen fuhr am Dienstag gegen 15 Uhr vom Gehweg der Rinnenäckerstraße auf den Orchideenweg ein. Dort stieß sie mit einem Pkw Seat zusammen und stürzte. Die Autofahrerin konnte den Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr vermeiden. Dieses zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu.

