Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fehlalarm im Kindergarten - VW-Bus entwendet - Vandalismus - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Welzheim: Römisches Ostkastell beschmiert

Unbekannte besprühten und bemalten am letzten Wochenende am Römischen Ostkastell Hinweistafeln, ein Tor des Bauwerkkomplexes und einen hölzernen Brunnen mit schwarzer Farbe. Der verursachte Schaden wurde auf 700 Euro geschätzt. Die Polizei Welzheim, die am Mittwoch über den Vorfall informiert wurde, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07182/92810 um sachdienliche Hinweise auf die Verursacher.

Fellbach: Gasgeruch löste Rettungseinsatz aus

In einem Kindergarten in der Schellingstraße wurde am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr Gasgeruch wahrgenommen, woraufhin der Rettungsdienst als auch die Feuerwehr alarmiert wurde. Alle Anwesende in der Tagesstätte verließen vorsorglich das Gebäude. Entsprechende Messungen der örtlichen Feuerwehr sowie Überprüfungen des Notdienstes des örtlichen Versorgungsunternehmens bestätigten den Verdacht nicht. Die Kinder und Betreuer konnten gegen 8.40 Uhr zurück ins Gebäude.

Schorndorf: VW-Bus entwendet

Auf einem Parkplatz eines Autohauses in der Stuttgarter Straße wurde zwischen Montagmorgen und Dienstagabend ein Pkw VW T6 entwendet. An dem Fahrzeug des Typs California Beach, TDI 2.0, waren die Kennzeichen WN- HA 248 angebracht. Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verblieb des Autos geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei Schorndorf, unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Backnang: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Eine 32-jährige Opel-Fahrerin wollte am Mittwoch gegen 7.45 Uhr von der Hamburger Straße kommend nach rechts in Richtung Potsdamer Ring abbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Dieser versuchte noch nach links auszuweichen, streifte jedoch mit seinem Leichtkraftrad den linken Kotflügel des Opels. Der 16-jährige Biker kam nun von der Straße ab und prallte gegen Brückengeländer. Von dort prallte er ab und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Bei dem Unfall zog sich der 16-Jähriige schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus verbracht. Die Autofahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 7000 Euro.

