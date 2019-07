Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Fahrer eines Mercedes gesucht

Emsbüren (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Straße Elbergen (L40) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 21-jährige Frau war gegen 08:40 Uhr in Richtung Emsbüren unterwegs. In einer Kurve kam ihr ein dunkelgrauer Mercedes auf ihrer Fahrbahn entgegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der unbekannte Fahrer war zwischen 60-70 Jahre alt, trug graues kurzes Haar und einen Dreitagebart. Er war von eher stabiler Statur und trug eine Schiebermütze auf dem Kopf.

Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

