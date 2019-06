Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gartenzaun beschädigt

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum Freitag zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr beschädigten bislang noch unbekannte Täter den Gartenzaun der 60-Jährigen Geschädigten. Am Gartenzaun wurden gewaltsam zwei Kunststoffzaunlatten herausgerissen. Die Zaunelemente konnten in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

