Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Dorum

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfallflucht in Dorum - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es in Dorum zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 27 jähriger Loxstedter musste mit seinem Pkw an der Einmündung Am Marktplatz / Speckenstraße verkehrsbedingt anhalten. Während er mit seinem Fahrzeug stand, fuhr ein Fahrradfahrer am stehenden Pkw vorbei und streifte den Pkw. Dabei entstand am Pkw ein Sachschaden. Der männliche Fahrradfahrer, der auf etwa 20 Jahre geschätzt wird und mitteleuropäisches Aussehen haben soll, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien bekannt zu geben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Langen unter 04743-9280, zu melden.

++++++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell