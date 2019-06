Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Wohnhaus ++ Drogen am Steuer

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Wurster Nordseeküste. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag, 02.06.19, auf Montag, 03.06.19, in ein Einfamilienhaus in Spieka-Knill eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentür an der Rückseite auf und durchsuchten das Haus. Was entwendet wurde steht noch nicht fest. Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

Drogen am Steuer

Hemmoor (ost) Am Montag, gegen 11:00 Uhr, hielten Beamtinnen der Polizei Hemmoor die Fahrerin es VW in dem Alten Postweg in Hemmoor an. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei Hinweise auf einen Drogeneinfluss fest. Ein Drogenvortest auf der Wache in der Zentrumstraße erhärtete den Verdacht. Gegen die 20-jährige Frau aus Hemmoor wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, durch einen Arzt wurde auf Anordnung der Beamtinnen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Neben dem Bußgeld und einem Fahrverbot kommt jetzt auch noch eine mögliche Überprüfung der Fahreignung durch die Führerscheinstelle auf die junge Frau zu. Die Polizei meldet in solchen Fällen regelmäßig ihr Feststellungen an die Führerscheinstelle weiter. Diese kann dann je nach Ergebnis der Blutanalyse eine medizinisch-psychologische Untersuchung anordnen.

