Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Container aufgebrochen ++ Keyless Go-System - Auto entwendet

Cuxhaven (ots)

Container aufgebrochen

Spaden. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag, 03.06.19, auf Dienstag, 04.06.19, einen Container auf dem Gelände TV Spaden in der Jahnstraße aufgebrochen. Aus dem Container wurden Werkzeug und ein Aufsitzmäher entwendet. Der Schaden beträgt etwa 6.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei n Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

++++++

Keyless Go-System - Auto entwendet

Wurster Nordseeküste. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag, 03.06.19, auf Dienstag, 04.06.19, ein Mercedes Cabrio in der Dorfstraße in Nordholz entwendet. Der Schaden beträgt über 60.000 Euro. Der PKW ist mit einem Keyless Go-System ausgestattet. Dieses System erlaubt es dem Fahrer, das Fahrzeug ohne aktive Benutzung eines Schlüssels zu entriegeln und durch das bloße Betätigen des Startknopfes zu starten. Leider kommt es bei diesen Systemen immer wieder zur Manipulation durch Autodiebe. Daher warnt die Polizei Halter von Fahrzeugen mit Keyless Go oder ähnlichen Systemen, die Fahrzeugschlüssel mit dem Transponder nicht unbeaufsichtigt oder in der Nähe des Hauseinganges zu lassen. Schirmen Sie die Transponder, z.B. mit RFID (radio-frequency identification)-Blockern, ab.

++++++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell