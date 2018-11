BPOLI S: Polizeieinsatz nach Personenunfall

Ludwigsburg (ots) - Auf der Strecke zwischen Bietigheim-Bissingen und Stuttgart Schwabstraße ist es am Freitagmorgen (16.11.2018) gegen 06.15 Uhr zu einem tödlichen Personenunfall gekommen. Ersten Ermittlungen zu Folge erfasste der Lokführer einer S-Bahn der Linie S5 am Bahnsteig 2 im Bahnhof Ludwigsburg eine 32-jährige männliche Person. Neben der Bundes- und Landespolizei waren Rettungskräfte und Feuerwehr im Einsatz. Nach jetzigem Stand muss von einem Suizid ausgegangen werden. Durch die Sperrungen der Gleise 1 und 2 in der Zeit von 06.17 Uhr bis 07.42 Uhr und der Gleise 3, 4 und 5 zwischen 06.17 und 06.58 Uhr kam es zu bahnbetrieblichen Ausfällen und Verzögerungen.

