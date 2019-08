POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hausfassade mutwillig beschädigt - Fahrrad entwendet - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Blechschäden

Über 8000 Euro ist die Schadensbilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagnachmittag ereignete. Gegen 16.15 Uhr befuhr ein 29-jähriger Lkw-Fahrer die Linksabbiegespur der B 14 und Richtung Autobahnzubringer. An der Krähenbachkreuzung erkannte er zu spät das Abbremsen eines vorausfahrenden BMW und fuhr auf. Der 50-jährige Autofahrer als auch der Unfallverursacher blieben unverletzt. Gegen 14.45 Uhr hatte ein 24-jähriger Lkw-Fahrer die Neckarstraße von Waldrems kommend befahren. Beim Spurwechsel übersah er einen neben ihm fahrenden Pkw VW Golf und stieß mit diesem zusammen. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 6000 Euro.

Fellbach-Schmiden: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen am Straßenrand parkenden Pkw Ford Fiesta und beschädigte diesen am Fahrzeugheck. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Nach dem Unfall, der sich zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr in der Blumenstraße ereignete, flüchtete der Verursacher. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Winterbach: Hausfassade beschädigt

Im Fasanenweg warf ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 2 Uhr, einen Stein gegen die Fassade eines Doppelhauses. Hierbei entstand ein Loch. Die Kosten der anstehenden Reparaturarbeiten konnten bislang noch nicht benannt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

Winnenden: Alkoholisiert auf Gegenfahrbahn geraten

Ein alkoholisierter Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 22.20 Uhr die K 1914 zwischen Höfen und Bürg. In einer scharfen Kurve kam der 71-jährige Golf-Fahrer auf die Gegenfahrspur, wo er mit Citroen-Fahrer zusammenstieß. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von 1800 Euro. Zur Feststellung der Fahrtauglichkeit wurde beim Unfallverursacher eine Blutuntersuchung veranlasst. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Winnenden: Mountainbike gestohlen

Aus einer Garage in der Straße Am Schulberg wurde am Dienstag zwischen 16.45 Uhr und 18.45 Uhr ein hochwertiges Fahrrad der Marke Trek Fuel EX8 im Wert von über 3000 Euro entwendet. Das entwendete Rad ist mit einer Vierkolbenbremse ausgestatten. Hinweise auf den Dieb und Verbleib des Mountainbikes nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Golf-Fahrerin beschädigte am Dienstag zwischen 11 Uhr und 12.25 Uhr beim Rangieren auf dem Parkdeck in der Kanalstraße einen Pkw Honda Jazz. Danach flüchtete sie und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Ein unbekannter Zeuge hinterließ am beschädigten Fahrzeug eine Nachricht, trotzdem konnte bislang der Verursacher nicht ermittelt werden. Der Zeuge, der die Nachricht hinterließ sowie mögliche weitere Zeugen zum Vorfall sollten sich zur Klärung des Geschehens dringend bei der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 melden.

Waiblingen: Unfall beim Abbiegen

Bei einem Unfall am Alten Postplatz ist am Dienstagabend ein Sachschaden von circa 4.000 Euro entstanden. Ein 43 Jahre alter BMW-Fahrer hatte den rechten Fahrstreifen der Linksabbiegerspur zur L 1142 in Richtung Talaue befahren, als er auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen geriet. Hierbei streifte er einen Fiat einer 28-Jährigen, die ihrerseits auf dem linken Fahrstreifen der Linksabbiegerspur unterwegs war. Die Fahrzeuge konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. Für die 28-Jährige wurde vorsorglich ein Rettungswagen hinzugezogen. Sie musste jedoch nicht in das Krankenhaus eingeliefert werden.

Waiblingen: 8-jähriges Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 8 Jahre altes Mädchen bei einem Unfall am Dienstagnachmittag im Orchideenweg erlitten. Das Kind war um 15:12 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Rinnenäckerstraße unterwegs und von dort unachtsam auf den Orchideenweg eingefahren. Hierbei stieß es mit einem Pkw, Seat einer 43-Jährigen zusammen, die nicht mehr ausweichen konnte. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden am Fahrrad und Pkw wurde auf circa 350 Euro beziffert.

Weinstadt: Rotes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Ein geparkter Daimler Benz eines 48-Jährigen wurde am Dienstag, zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Strümpfelbacher Straße beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines roten Fahrzeuges hatte den Daimler an der hinteren linken Tür beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund der festgestellten Unfallspuren ist bekannt, dass es sich bei dem Unfallverursacher um ein rotes Fahrzeug handelte. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon: 07151/950-422.

