POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Crailsheim: Offenbar Gaspedal mit Bremse verwechselt

Offenbar hatte eine 51 Jahre alte Ford-Fahrerin am Dienstag gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Gartenstraße das Gaspedal mit der Bremse verwechselt. Der Ford überfuhr daraufhin eine Grünfläche und stieß mit einem gegenüber geparkten VW und einem BMW zusammen. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 8:00 Uhr und Montag, 18:00 Uhr hatte ein 61-Jähriger seinen Daimler in der Schloßstraße geparkt. In dieser Zeit hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Wagen bei einem unbekannten Fahrmanöver beschädigt. Daraufhin verließ der Unfallfahrer unerlaubt die Örtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet möglich Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: LKW touchiert beim Abbiegen zwei PKW

Am Dienstag gegen 12:00 Uhr wollte ein 50 Jahre alter Trucker mit seinem Volvo-LKW von der Crailsheimer Straße in die Alexandersreuter Straße abbiegen. Dabei touchierte der LKW einen VW und einen Daihatsu. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Fehler beim Ausparken

Kurz nach 14:00 Uhr am Dienstag wollte ein 20-Jähriger mit seinem Daimler Sprinter in der Straße Im Brühl ausparken. Dabei übersah er einen ebenfalls dort geparkten VW Scirocco. Der Sprinter fuhr auf den VW auf. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt 3.000 Euro.

Wolpertshausen: Unfallflucht

Zwischen 6:50 Uhr und 16:30 Uhr am Dienstag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken auf einem Schotterparkplatz in der Birkichstraße einen dort stehenden weißen Audi A1. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet unter 0791 400-0 um Zeugenhinweise.

Satteldorf: LKW fährt auf PKW auf

51.500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 12:20 Uhr auf der Autobahn A6. Ein 44-jähriger Trucker fuhr mit seinem Volvo-Sattelzuggespann zwischen der Anschlussstelle Crailsheim und der Landesgrenze zu Bayern auf einen vorausfahrenden Volvo eines 56-Jährigen auf. An dem Volvo-PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

