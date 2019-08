Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nach Unfall Bahnstrecke gesperrt - Täterfestnahmen nach Einbrüchen

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt/Stuttgart: Einbrecher festgenommen

Am Montagvormittag wurde in der Gschwender Straße in Kirchenkirnberg in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Einbrecher fand in der Wohnung einen Fahrzeugschlüssel or und entwendete daraufhin einen Pkw Ford. Mit diesem wurde der 24-jährige Deutsch-Iraner am Nachmittag in Stuttgart von der Polizei kontrolliert und vorläufig festgenommen. Weiteres zum Tatgeschehen ist in der Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/4353464

Sulzbach an der Murr: Nach Unfall Bahnstrecke gesperrt

Eine Frau kam am Dienstag gegen 12.40 Uhr bei einem Bahnunfall ums Leben. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen lief die Personen auf der Bahnstrecke zwischen Sulzbach und Murrhardt auf die Gleise, wo sie von einer Regionalbahn, die in Richtung Schwäbisch Hall gefahren ist, erfasst und tödlich verletzt wurde. Während dem Rettungseinsatz war die betroffene Bahnstrecke bis 15.07 Uhr gesperrt. Die Kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Unglücksfall dauern an.

Welzheim: Zwei Einbrecher nach Einbruchsversuchen festgenommen

Zwei Einbrecher wurden am letzten Samstag in den frühen Morgenstunden festgenommen. Über einen Sicherheitsdienst wurde die Polizei gegen 3.45 Uhr informiert, nachdem bei einem Discounter in der Hundberger Straße ein Alarm ausgelöst wurde. Im Rahmen der Fahndung konnten sie in einem Fahrzeug sitzend auf einem Kundenparkplatz eines weiteren Discounters angetroffen werden. Im Fahrzeug der Tatverdächtigen wurde entsprechendes Einbruchswerkzeug entdeckt, woraufhin beide festgenommen wurden. Wie später festgestellt wurde, versuchten die Männer anscheinend über die Dächer in beide Discounter einzusteigen. Letztlich machten die Diebe keine Beute. Der 21-jährige israelische sowie der 24-jährige georgische Staatsbürger wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ am Samstag gegen die beiden Männer Haftbefehle, die in Vollzug gesetzt wurden. Die Ermittlungen zu den versuchten Einbruchsdiebstählen dauern an.

