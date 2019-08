POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zwei unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Fehler beim Einfahren in Kreuzung

Gegen 7:45 Uhr am Dienstag wollte ein 55-jähriger Opel-Fahrer von der Schillerstraße kommend die Kreuzung geradeaus in Richtung Gartenstraße überqueren. Da neben ihm auf der Linksabbiegespur ein größeres Fahrzeug stand, fuhr er ein Stück weiter vor um die Kreuzung einsehen zu können. Hierbei streifte er den Ford Focus einer 59-Jährigen, welche von der Schönebürgstraße kommend und in Richtung Karlstraße weiterfahren wollte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Crailsheim: Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich

Gegen 6:50 Uhr am Dienstag war ein 28-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Straße von Rüddern kommend in Richtung Triensbach unterwegs. Etwa 300 Meter vor Ortsbeginn Tiefenbach kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

