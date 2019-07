Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebestour gescheitert

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 10.07.2019, wurde der Koblenzer Polizei gegen 19.00 Uhr ein größerer Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der Jakob-Caspers-Straße gemeldet. Ein Pärchen, 26 und 27 Jahre alt, in Begleitung des 7-jährigen Sohnes, hatte sich dort den Einkaufswagen übervoll geladen. In diesem befanden sich Waren aus allen Abteilungen im Wert von rund 1000 Euro. Anschließend wollten sie den Kassenbereich ohne zu zahlen verlassen, wurden aber noch rechtzeitig daran gehindert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell