Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 2 Verletzte bei Unfall im Wallersheimer Weg in Koblenz

Koblenz (ots)

Bei einem Unfall, der sich am Mittwoch, 10.07.2019, gegen 09.45 Uhr, im Wallersheimer Weg in Koblenz ereignete, wurden zwei Personen leicht verletzt und mussten sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Der Fahrer eines Pkw Hyundai bog in Höhe der Hausnummer 32 nach links in eine Hofeinfahrt ab und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Fahrer eines Audis, der den Wallersheimer Weg in Richtung Andernacher Straße befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai gegen einen hinter ihm fahrenden Lkw geschleudert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 15000 Euro. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr Koblenz wurde zur Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe alarmiert. Der betagte Unfallverursacher gab an, dass er kurzzeitig geblendet wurde und den entgegenkommenden Pkw aus diesem Grund übersehen hatte.

