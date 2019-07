Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vandalismus auf dem Schulhof des Gymnasiums auf dem Asterstein

Blinde Zerstörungswut legten offensichtlich Jugendliche an den Tag, die sich in der Nacht zum 10.07.2019 auf dem Schulhof des Gymnasiums auf dem Asterstein in Koblenz austobten. Diese leerten Mülltonnen aus und verteilten den Unrat. Doch damit nicht genug. Auch vor Beeteinfassungen machten sie nicht Halt und traten diese ein. Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1030 entgegen.

