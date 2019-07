Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Farbschmierereien am Gymnasium auf der Karthause

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 10.07.2019 wurden am Gymnasium im Koblenzer Stadtteil Karthause mehrere Farbschmierereien festgestellt. Ein bislang unbekannter Schmierfink hatte dort Fenster, Fassade, Bänke und eine Mauer im Umfeld der Schule mit teils beleidigenden Parolen und Sprüchen besprüht. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

