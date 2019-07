Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw-Brand in Lahnstein

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 09.07.2019, 00.10 Uhr, wurde der Polizei in Lahnstein ein Brand auf dem Parkplatz hinter dem Martinsschloss gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten dort einen brennenden Renault Clio mit niederländischem Kennzeichen fest. Der Brand wurde von den Feuerwehren Lahnstein und Braubach gelöscht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690, oder an die Polizei Lahnstein, 02621-9130.

