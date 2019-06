Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (AK) - Am Montag, dem 24.06.2019, gegen 11.37 Uhr, war ein 88jähriger Harsewinkeler mit seinem Pedelec auf der Bussemasstraße in Richtung Diekort unterwegs. Als er die bevorrechtigte Max-Planck-Straße überqueren wollte, bemerkte er nicht den von links herannahenden Sattelzug eines 56jährigen Westersteders, der in Richtung Bielefelder Straße fuhr. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, der Zweiradfahrer kam zu Fall und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Der Harsewinkeler wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Bielefelder Klinik geflogen. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger zugezogen. Der 88jährige hatte keinen Helm getragen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell