Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Sonntagabend (23.06., 18.45 Uhr) beabsichtigte ein 34-jähriger Manna aus Oerlinghausen mit seinem BMW von einem Parkplatz eines Geldinstituts nach links in die Kaunitzer Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße einzubiegen.

Zum gleichen Zeitpunkt fuhren zwei Bielefelder Rennradfahrer (m 27/w 26) hintereinander auf der Kaunitzer Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße.

Als der Pkw vor dem 27-jährigen Rennradfahrer in die Straße einbog, bremste dieser sein Rennrad ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der hinter ihm fahrenden 26-Jährigen.

Durch den Zusammenprall stürzten beide auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte sich die 26-jährige Rennradfahrerin schwer. Sie wurde nach notärztlicher Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der 27-jährige Rennradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Zu einer Berührung mit dem Auto kam es nicht.

Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

