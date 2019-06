Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 23.06.2019

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall

Nordenham - Blexen, Am Samstag, dem 22. Juni 2019, ereignete sich gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Wulsdorfer Straße in Blexen. Eine 57-jährige Nordenhamerin wollte mit ihrem PKW, VW, aus der Garage ausparken. Dabei wurde sie von einer vorbeilaufenden Katze überrascht und versuchte das Fahrzeug abzubremsen. Dabei befand sie sich vermutlich noch auf dem Gaspedal. Der PKW beschleunigte stark, bis er durch die gegenüberliegende Hauswand gestoppt wurde.

Fahrerin, Hausbewohner und die Katze kamen bei diesem Unfall mit dem Schrecken davon. Der PKW, ein Zaun und die Hauswand wurden bei dem Vorfall beschädigt. Die Höhe der Sachschäden wird auf 24.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Jade - Jaderberg, Am frühen Samstagmorgen, dem 22. Juni 2019, ereignete sich gegen 04:45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Straße Moorstrich in Jaderberg. Ein 35-jähriger aus Jaderberg befuhr mit dem PKW, Opel, eines Bekannten die Straße und überfuhr dabei ein Verkehrszeichen. Anstatt sich zu melden und sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrzeugführer mit seinem PKW. Der Unfallverursacher konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Er stand unter Alkoholeinfluss und besitzt zudem keine Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Personen kamen nicht zu Schaden, die Höhe der Sachschäden dürfte sich auf schätzungsweise 2000 Euro belaufen.

