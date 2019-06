Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der A 1 mit einer lebensgefährlich verletzten Person - Zeugenaufruf -

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 21.06.2019, 16:39 Uhr, ereignete sich auf der A 1, Fahrtrichtung Osnabrück, kurz vor der Ausfahrt Cloppenburg, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 43-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Alfhausen befuhr die A 1 in Richtung Osnabrück und kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen geriet das Fahrzeug hinter eine beginnende Leitplanke und stürzte mit der Fahrerseite auf die Leitplanke. Der Fahrer wurde dabei in den Trümmern der Fahrerkabine eingeklemmt. Er wurde durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gerettet. Der 43-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Bremer Klinik geflogen. Da der Verdacht bestand, dass der Alfhausener unter Drogeneinfluss stand, wurde der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe angeordnet. Der Sachschaden wurde auf ca. 15.000 bis 20.000 Euro geschätzt.

Kräfte der Feuerwehr Emstek untersuchten unter Vollschutz den Laderaum des Transporters, weil Farben/Lacke zur Berufsausübung geladen waren. Hier waren lediglich zwei Farbeimer leck geschlagen. Die Eimer wurden gegen weiteres Auslaufen gesichert. Eine Gefahr für Personen und Umwelt bestand nicht.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04435/93160.

