Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Größere polizeiliche Suchaktion in Jade

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 21.06.2019, 15: 36 Uhr, wurde der Polizei durch zwei Zeugen ein Sachverhalt gemeldet, der einen größeren Polizeieinsatz zur Folge hatte. Die Zeugen gaben an, dass ein offensichtlich junges Mädchen von einem Mann gewaltsam über die Kirchenstraße, Jade, gezerrt worden sei. Aufgrund des Notrufes wurde sofort ein Großaufgebot der Polizei zur Suche nach dem Mädchen eingesetzt. U.a. war ein Polizeihubschrauber aus Hamburg vor Ort. Die Ermittlungen dauern an. Bislang gilt in diesem Bereich kein Mädchen als vermisst.

