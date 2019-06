Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Polizei Lemwerder sucht erneut Eigentümer von Fahrrad

Delmenhorst (ots)

Auch am Morgen vom Freitag, 21. Juni 2019, stand ein Fahrrad vor der Polizeistation in Lemwerder. Im Briefkasten befand sich ein Schreiben, in dem geschrieben stand, dass auch dieses Fahrrad zuvor entwendet wurde.

Es handelt sich um ein pinkfarbenes Hollandrad des Herstellers Zündapp (Bildmaterial im Anhang).

Wer Hinweise zum Eigentümer oder möglichen Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 0421/67498 an die Polizei zu wenden.

