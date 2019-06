Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in den Raiffeisenmarkt in Seefeld +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 21. Juni 2019, 02:45 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in den Raiffeisenmarkt in Seefeld eingebrochen.

Dabei verschafften sie sich durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zutritt zum Gebäude und entwendeten Tabakwaren in großer Menge. Trotz eines ausgelösten Alarms und der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Sie flohen zunächst mit einem grauen Fahrzeug Tatort. Dieses Fluchtauto wurde gegen 04:00 Uhr verlassen auf einem Gehöft an der B 437 in Wapelergroden aufgefunden. Von dort setzten die Täter die Flucht vermutlich mit einem zweiten Fahrzeug fort.

Wer Hinweise auf das graue bzw. silberne Fahrzeug oder mögliche Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (719544).

