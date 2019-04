Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sekundenschlaf - 22-Jähriger fährt auf Güllelaster auf

Schwanewede. Am frühen Dienstagmorgen (16.04.2019) kam es gegen 5:25 Uhr auf der A27 kurz hinter der Anschlussstelle "Schwanewede" in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Opel-Fahrer fuhr nahezu ungebremst auf einen Sattelzug auf, der von einem 43-jährigen Bremer gelenkt wurde. Durch den Unfall riss der Füllstutzen des Tankaufliegers ab, und eine Restmenge Gülle (ca. 100 Liter) ergoss sich über die Fahrbahn. Der junge Fahrer gab vor Ort an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Er habe im letzten Moment noch nach rechts ausweichen können. Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Kräfte der Feuerwehr Schwanewede kümmerten sich unter anderem um die erste Eindämmung der Gülle. Der Opel wurde abgeschleppt, der LKW konnte vor Ort repariert werden. Für die Unfallaufnahme, die Bergung und für die Reinigung der Fahrbahn war der Hauptfahrstreifen bis etwa 9:15 Uhr gesperrt.

