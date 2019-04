Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Büroraum + Einbruch in Friseursalon gescheitert

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Büroraum

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende brachen noch unbekannte Täter in ein Büro innerhalb eines Mehrparteienhauses in der Mittelstraße ein und entwendeten einen Laptop samt Drucker. Der oder die Täter entkamen anschließend durch ein Fenster in Richtung Mittelstraße. Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730). Der entstandene Schaden beträgt etwa 700 Euro.

Einbruch in Friseursalon gescheitert

Cuxhaven. Noch unbekannte Täter versuchten im Zeitraum zwischen Samstag- bis Sonntagmittag mehrfach erfolglos, rückwärtige Fenster eines Friseursalons in der Poststraße aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730). Die Schadenshöhe beträgt etwa 250 Euro.

