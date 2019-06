Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung

B 51 Hohensonne (ots)

Am Montag, den 17.06.2019, kam es gegen 18:10 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der B51 in Fahrtrichtung Trier, kurz vor der Ortschaft Hohensonne. Ein Verkehrsteilnehmer, der in Fahrtrichtung Bitburg fuhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte anschließend mit der dortigen Schutzplanke. Zwei ihm entgegenkommende Fahrzeuge konnten einer Kollision nur knapp entkommen. Die beiden Fahrzeugführer werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen, Tel: 0651-9779 3200.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-3200

pitrier.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell