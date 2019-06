Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Umgestürzter LKW sorgt für Störung von Internet und Telefon

Idar-Oberstein, Weierbach (ots)

Am Mittag des 17.06.2019 sorgte ein umgestürzter LKW-Anhänger für eine böse Überraschung bei den Anwohnern im Bereich Bein. Im Verlauf einer Linkskurve in Fahrtrichtung Sonnenhöfe kam ein LKW-Anhänger von der Fahrbahn ab und kippte auf ein angrenzendes Grundstück. Dabei wurden unglücklicher Weise ein Verteilerkasten der Vodafon, ein Verkehrszeichen sowie der Zaun des angrenzenden Grundstücks beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf ca. 8300 EUR. Durch die Beschädigung des Vodafon-Kastens mussten die Anwohner eine mehrstündige Störung von Internet und Telefon in Kauf nehmen.

