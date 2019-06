Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Idar-Oberstein (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17.06.2019, vermutlich zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr, hebelten zwei bislang unbekannte Täter eine Kellertür eines Einfamilienhauses in der Pfaffenbergstraße auf. Der Hauseigentümer wurde hierbei auf die Geschehnisse aufmerksam, klopfte von innen an eine Fensterscheibe und verjagte somit die Täter. Von den Tätern wurde nichts entwendet. Da der Hauseigentümer erst mehrere Stunden später den Einbruchsversuch meldete, konnten keine Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

