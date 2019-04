Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190418 - 442 Frankfurt-Oberrad: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Die 68-jährige Mieterin einer Wohnung in der Offenbacher Landstraße wollte am Mittwoch, den 17. April 2019, gegen 15.25 Uhr, auf dem Herd in ihrer Küche Öl in einem Topf erhitzen. Sie verließ die Küche und wurde erst wieder aufmerksam, als Rauch durch die Wohnung zog. Die Frau verständigte die Feuerwehr und verließ ihre Wohnung. Diese ist durch den entstandenen Rauchschaden momentan nicht bewohnbar. Die Küche wurde komplett zerstört. Das Haus musste zum Teil evakuiert werden. Ein 9-jähriger Junge sowie die 68-Jährige wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser verbracht.

