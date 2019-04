Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190417 - 440 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme eines Jugendlichen

Frankfurt (ots)

(em) Gestern (16.04.2019) hat ein 14-Jähriger gleich mehrere Jugendliche in der Innenstadt bedroht sowie erpresst und auf diesem Wege Bargeld erbeutet. Für ihn klickten wenig später die Handschellen. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 15.08 Uhr sprach ein Jugendlicher zwei 14-Jährige in der Schäfergasse an und bat die beiden darum, ihm ein Smartphone zu leihen, damit er telefonieren könne. Hilfsbereit lieh einer der beiden ihm das Handy aus. Statt zu telefonieren, steckte der Unbekannte dieses jedoch ein und führte die beiden jungen Männer in eine Seitenstraße. Dort bedrohte er sie und forderte sie dazu auf, ihr Bargeld herauszugeben. Dieser Aufforderungen kamen sie nach und händigten ihm insgesamt etwa 20 Euro in bar aus. Damit zeigte sich der Täter zufrieden und händigte das Smartphone wieder aus. Anschließend ergriff er die Flucht.

Da die Masche sich zu bewähren schien, wartete der Täter nicht lange und schlug etwa 7 Minuten später erneut zu. Dieses Mal in der Zeil, auf der Höhe der Hauptwache. Er wandte sich an drei junge Männer, zwei 15- und einen 16-Jährigen, und fragte erneut nach einem Mobiltelefon. Einer der beiden 15-Jährigen überreichte es ihm daraufhin. Sofort verschwand dieses in der Hosentasche des Unbekannten. Dieser bedrohte den 16-Jährigen und forderte ihn dazu auf, sein Bargeld herauszugeben. Das Opfer überreichte ihm daraufhin knapp über 100 Euro. Der Täter nahm das Bargeld an sich, gab das Handy wieder heraus und floh daraufhin.

Sofort leitete die alarmierte Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein; mit Erfolg. Unter anderem hatte ihn ein Knutschfleck am Hals verraten. Für den 14-jährigen mutmaßlichen Täter klickten die Handschellen.

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass sich der Tatverdächtige möglicherweise für weitere Taten verantworten muss. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

