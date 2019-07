POL-PPKO: Das hat nicht geklappt

Polizeipräsidium Koblenz

Am Mittwoch, 10.07.2019, kam es gegen 19.00 Uhr zu einem Auffahrunfall in Höhe des Hotels auf der Paffendorfer Brücke. Aufgrund dessen fuhren zwei weitere Fahrzeuge an der Unfallstelle in Richtung Pfaffendorf vorbei und mussten vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei fuhr die Fahrerin eines Pkw Skoda auf den vor ihr fahrenden Peugeot auf. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden, am Skoda die Frontstoßstange und das Kennzeichen. Der Fahrer des Peugeot stieg aus, nahm das Kennzeichen des Skodas an sich und entfernte sich von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme kehrte er jedoch mit dem Kennzeichen zurück an die Unfallstelle. Nun behauptete er, dass sein Vater den Peugeot geführt hätte. Diese Ausrede konnte aber schnell durch entsprechende Zeugenaussagen widerlegt werden. Der Grund für diese Ausrede dürfte wohl darin liegen, dass der 31-Jährige im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis war, die zwischenzeitlich ihre Gültigkeit verloren hatte.

