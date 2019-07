Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Diebe unterwegs

Einbrecher waren am Wochenende in Giengen am Werke.

Ulm (ots)

Zwischen Donnerstag und Samstag machte sich ein Einbrecher in einer Tiefgarage im Mühlenweg zu schaffen. Er stahl ein Pedelec. Das Fahrrad war mit einer Halterung an der Wand befestigt und mit einem Schloss gesichert. Die Polizei aus Giengen ermittelt und sicherte die Spuren. Sie sucht Zeugen, die zwischen Donnerstagabend und Samstag früh im Mühlenweg verdächtige Personen gesehen haben oder sonst Hinweise geben können. Die Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07322/96530 entgegen.

Am Samstagabend verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einem Lokal in der Marktstraße. Über ein offenes Fenster gelangte er ins Innere. Der Dieb nahm einen leeren Tresor mit. Den Dieb plagte am Sonntag sein schlechtes Gewissen. Zeugen offenbarte sich der 21-Jährige. Die informierten die Polizei. Die Polizei fand bei ihm dann den gestohlenen Tresor. Der Mann sieht nun einer Anzeige entgegen.

Die Ermittler empfehlen, sich vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Für die Menschen in Giengen und Umgebung informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle darüber, wie das geht. Diese ist unter der Telefonnummer 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

