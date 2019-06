Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Kaminbrand in landwirtschaftlichem Gebäude

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 22.20 Uhr, musste die Feuerwehr Böhmenkirchen in die Holzstraße ausrücken. In einem landwirtschaftlichen Gebäude war es zu einem Kaminbrand gekommen. Die Feuerwehr musste den Kamin kühlen. Der zuständige Kaminkehrer kam auch vor Ort und fegte den Kamin durch. Da sich dabei ein Funkenflug entwickelte, musste das Dach und angrenzenden trockene Flächen durch die Feuerwehr bewässert werden. Ein Sachschaden war nicht entstanden. Die Feuerwehr war mit 23 Mann im Einsatz.

