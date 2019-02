Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Arzheimer Hauptstraße, 13.2.19, 16.30 Uhr Verkehrsunfall durch betrunkenen Autofahrer

Landau (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am 13.2.19, gegen 16.30 Uhr, in der Arzheimer Hauptstraße ein 61jähriger Pkw-Fahrer. Aufgrund Alkoholeinwirkung und nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000.- Euro. Ein Alkoholtest ergab 1,86 Promille Atemalkoholkonzentration. Eine Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheines und ein Ermittlungsverfahren sind die Folge.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell