Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall im Geradeausverkehr

Schwelm (ots)

Am Mittwoch fuhr eine 26-jährige Frau aus Radevormwald mit ihrem 1-jährigen Kind in ihrem VW auf der Bahnhofstraße und wollte an der Kreuzung Bahnhofstraße/Kaiserstraße nach links auf die Kaiserstraße abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie den im Geradeausverkehr fahrenden KIA eines 51-jährigen Mannes und es kam zum Zusammenstoß. Die 26-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind und 51-Jährige blieben unverletzt.

