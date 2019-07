Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Rekener Straße/ Zwei Verletzte bei Wildunfall

Coesfeld (ots)

Bei einem Wildunfall auf der L600 (Rekener Straße) in Dülmen-Merfeld sind am Dienstag (2. Juli) gegen 8.40 Uhr eine 75-jährige Rekenerin und ihr Beifahrer (83) aus Reken leicht verletzt worden. In Höhe der Wildpferdebahn lief ein Reh auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern, verlor die Kontrolle über ihren Wagen, der nach rechts von der Straße abkam. Das Reh verendete. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die L600 war für Rettungseinsatz, Bergung und Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt.

