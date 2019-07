Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Potthof/ Durstige Diebe

Coesfeld (ots)

Drei Jugendliche beziehungsweise junge Männer (15, 16 und 18 Jahre alt) aus Nottuln haben am späten Montagabend (1. Juli) gegen 23.40 Uhr einen als Lagerraum genutzten Container hinter einem Imbiss an der Straße Potthoff in Nottuln aufgebrochen. Das Trio stahl Getränke, kam aber nicht weit. Polizisten griffen sie in der Nähe auf. Die beiden Minderjährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Auch der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die drei erwartet jetzt ein Strafverfahren.

