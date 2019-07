Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dernekamp/ Zusammenstoß auf Kreuzung

Coesfeld (ots)

Zwei Pkw sind am Montagmittag (1. Juli) gegen 12 Uhr auf einer Kreuzung in der Dülmener Bauerschaft Dernekamp zusammengestoßen. Ein Dülmener (28) sowie ein Lüdinghauser (66) und eine Lüdinghauserin (60) wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Beide Autos stießen nach der Kollision gegen Straßenbäume. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den PKW wird mit rund 12.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell