Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Lavesumer Straße/ Polizeihubschrauber sucht gestürzten Motorradfahrer

Coesfeld (ots)

Auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers half nicht. Ein Motorradfahrer, der am Sonntagabend, 30.06.2019 um 19.20 Uhr auf dem Weg von Merfeld in Richtung Lavesum gestürzt war, blieb zunächst verschwunden. Zeugen hatten der Polizei den Unfall gemeldet. Vor Ort lag jedoch nur das zurückgelassene Motorrad. Vom Fahrer keine Spur. Weder in den umliegenden Krankenhäusern noch an der Halteranschrift oder bei Verwandten des 39-jährigen Halters aus Nottuln konnte der Fahrer ermittelt werden. Polizisten ließen das Motorrad von einem Abschleppunternehmer abholen. Erst am Montagmorgen meldete sich der leicht verletzte Halter bei der Polizei, um sich nach dem Verbleib seiner Suzuki zu erkundigen. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell